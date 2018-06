Insolvências e calotes do Porto Santo tratados no Funchal

A partir de 1 de Setembro de 2018, todos os processos judiciais do Porto Santo relacionados com execuções (cobrança de dívidas) e insolvências vão passar a ser decididos no Palácio da Justiça do Funchal. A mudança foi anunciada ontem pelo presidente da Comarca da Madeira, Paulo Barreto, que aponta “diversas vantagens” nesta alteração.

Desde logo, “com estas transferências estão criadas condições para um andamento mais célere” deste tipo de processos, pois transitam para os juízos especializados de execução e comércio (insolvências) do Funchal, que só tratam de questões da mesma natureza. A nota assinada pelo juiz Paulo Barreto lembra que não há administradores de insolvência e agentes de execução residentes ou com actividade no Porto Santo, pelo que a deslocação destes sujeitos processuais à ilha significava “acrescidos custos para os credores”. Por outro lado, evitam-se outros constrangimentos, já que “muitos são os requerimentos de intervenientes processuais a pedir adiamentos/alteração de datas, pelos mais diversos motivos (impossibilidade de deslocação, outros afazeres, etc.), ou a realização de diligências por videoconferência”.

No entender do presidente da Comarca não há motivo para recear problemas. Por exemplo, é diminuto o risco de que esta medida venha a congestionar os juízos especializados do Funchal dado o diminuto número de processos que agora chegam da outra ilha. São cerca de 300 as execuções do Porto Santo e 15.760 as do juízo do Funchal. E são três as insolvências pendentes no Porto Santo, além dos respectivos apensos, “números todavia insignificantes perante os cerca de 1.500 processos pendentes no juízo do comércio”.

Por outro lado, refere que “a proximidade à comunidade é factor primordial nas jurisdições criminal local, cível local, família e menores e instrução criminal, jurisdições que se devem manter em Porto Santo, até porque se trata de uma ilha”. Quanto aos processos de execução e comércio, “a proximidade não é factor preponderante”, já que “nestas jurisdições vale mais a especialização e agilização de procedimentos, quase todos realizados por via electrónica”.

Esta mudança de processos foi aprovada a 28 de Maio pelo Conselho Superior de Magistratura, sob proposta da Comarca da Madeira. O transporte dos processos far-se-á no mês de Agosto.