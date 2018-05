‘Inovação e Futuro’ por elucidar

Eis que chegou o grande dia. A primeira sessão das ‘Conferências da Inovação e Futuro’ arranca hoje, no Centro de Congressos da Madeira, entre as 10 e as 17 horas, juntando toda a comunidade que anseia por ver esclarecidas algumas questões em torno da Inteligência Artificial (IA) e as Criptomoedas.

Este é de resto um evento que junta o DIÁRIO, NOS e Casino da Madeira numa parceria que tem um objectivo bem definido: trazer à Região um leque de entendidos nas grandes mudanças tecnológicas que o Mundo atravessa.

Para não sermos “espectadores”

O director de Marketing do DIÁRIO, Carlos Perneta, esclarece que o matutino vem “procurando acompanhar o que se está a fazer de melhor e mais actual nos media nacionais e internacionais, assumindo localmente protagonismo na apelidada ‘mudança digital’”, sendo que a realização destas conferências passa essencialmente por “não querermos ser meros espectadores” de toda a evolução tecnológica que assistimos.

“Que possamos estar na linha da frente das mudanças que se estão a sentir hoje e que vão impactar o nosso futuro e das gerações vindouras, nas mais diversas áreas de intervenção. É nesse enquadramento que surge a ideia de lançar as ‘Conferências Inovação e Futuro’”, adiantou Carlos Perneta, salientando que estamos perante um painel de oradores com “grande qualidade”.

Segundo o director de Marketing do DIÁRIO, “falamos de um ciclo de encontros sobre os vários temas que nos ‘inquietam’ no hoje e claramente o amanhã”, e que “vão acontecer duas vezes por ano, previsivelmente durante os próximos três”.

“Queremos que este seja um projecto de envolvimento com a comunidade. Lançamos por isso aqui o desafio, para que os nossos assinantes e leitores contribuam para esta iniciativa, enviando sugestões, mais especificamente de potenciais temas e nomes de oradores para as próximas conferências”, destacou Carlos Perneta, adiantando que “os temas sugeridos, que venham a ser seleccionados pela organização, premiarão os seus proponentes com um livre-passe para as conferências de 2019 e uma assinatura digital do DIÁRIO”.

Todas as ideias poderão então ser enviadas para inovacaoefuturo@dnoticias.pt.

Fique a conhecer os oradores e todo o programa preparado para si

Como referido ao longo destes dias, irão marcar presença neste encontro quatro oradores. Nomes como Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas de Informação, Eduardo Fermé, professor da Universidade da Madeira (UMa) que integra a elite mundial na área da inteligência artificial, ou Justin Wu, criador da primeira empresa de consultoria e desenvolvimento de software em Ethereum, em Portugal, são os protagonistas confirmados, a que acresce Nuno Nunes, presidente do Madeira Interactive Technologies Iinstitute (M-ITI).

O programa tem início às 9h50, com a atribuição da credenciação, sendo que pelas 10 horas dá-se a abertura da 1.ª parte do evento, com o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, a dar as boas-vindas.

Segue-se 10 minutos depois a intervenção de Nuno Nunes, com uma pausa para café às 11 horas. Quando o relógio assinalar as 11h20 é altura de Eduardo Fermé subir ao palco, ao passo que às 12h10 está agendado o debate final sobre a temática da Inteligência Artificial, antes de todos recarregarem as baterias no intervalo para almoço.

Já na segunda parte, com a abertura a dar-se pelas 14h30, Paulo Cardoso do Amaral falará sobre o Blockchain e as Criptomoedas. Às 15h30 há pausa de 20 minutos para um café e socializar, para depois, às 15h50, seguir-se a intervenção de Justin Wu. O debate final sobre a temática das Criptomoedas está marcado para as 16h20.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, presidirá à sessão de encerramento do primeiro ciclo de conferências ‘Inovação e Futuro’.