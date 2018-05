Inoperacionalidade motiva recomendação

O deputado socialista Carlos Pereira é o primeiro subscritor do projecto de resolução que ontem deu entrada na Assembleia da República e que recomenda ao Governo que diligencie junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) o apuramento das condições necessárias para a melhoria da operacionalidade do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Uma recomendação que decorre dos constantes momentos de inoperacionalidade que “são cada vez mais frequentes e com maior duração”, além dos enormes prejuízos que encerram esta grave situação. “O balanço de 2017 é muito preocupante: foram 132 horas de inoperacionalidade, cerca de 180 operações que não se realizaram e 117 mil passageiros que foram afectados. Em 2018 a situação não se inverteu, muito pelo contrário”, referem subscritores.

Com base neste quadro e resultados, que motiva “forte preocupação”, os subscritores exigem “tomadas de posição urgente e carecem de uma clarificação e uma intervenção, o quanto antes, de modo a estancar prejuízos e a impedir a degradação da imagem de um dos principais aeroportos do país com todas as consequências que daí advêm”.

Defendem ainda uma abordagem “mais robusta, mais expedita e mais empenhada” de modo a encontrar soluções urgentes para suportar um regular, seguro e adequado funcionamento do aeroporto.

Na exposição de motivos, Carlos Pereira lembra que, na Assembleia Legislativa da Madeira, têm sido realizadas várias audições parlamentares sobre a matéria e que no âmbito das mesmas, efectuadas com associações de pilotos, especialistas de aeronáutica , responsáveis pela infra-estrutura, pilotos com experiência de voo para a Madeira, responsáveis pela tecnologia disponível no aeroporto da Madeira, especialistas na avaliação das condições atmosféricas, entre outros, ficaram patentes “as fragilidades da operacionalidade deste aeroporto seja no quadro tecnológico seja das infra-estrutura, seja ainda nas regras em vigor, designadamente dos limites impostos pela autoridade reguladora”.