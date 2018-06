Iniciativa Liberal atrai gente de outros partidos

As próximas eleições Regionais vão ser disputadas por mais um partido político. O mais recentemente constituído partido político português, a Iniciativa Liberal (IL) vai apresentar-se com lista própria nas Eleições Legislativas Regionais 2019. Quem o garante é Nuno Morna, o coordenador do Núcleo Territorial da Madeira da IL, que ontem promoveu um ‘After Work Liberal’ num restaurante do Funchal, convívio que juntou simpatizantes, amigos e convidados.

A presença de pessoas ligadas a outros partidos nesta acção evocativa do Liberalismo, como foi o caso de Duarte Gouveia, ex-Secretário-Geral do PS-M, entre outros, reforça o cariz de liberdade política, social e económica que a IL defende.

“Este é um convívio informal. Um primeiro contacto. São amigos que convidamos e fazemos questão que seja assim. Que os nossos convívios sejam participados por toda a gente, porque o objectivo destes encontros é a troca de ideias e de impressões”, justificou.

Legalizado em Dezembro de 2017, só recentemente, no início de Maio, a IL aprovou o seu programa político ‘Menos Estado Mais Liberdade’. Está por isso a criar agora os núcleos territoriais. O da Madeira é liderado por Nuno Morna, que tem estado a trabalhar “no sentido de angariar membros e simpatizantes”. Espera ter “a máquina montada e a funcionar até final do Verão”.

O antigo militante do CDS, que agora regressa à política activa por achar “que era altura de voltar e de levantar o rabo do sofá e deixar de ser um espectador da política e ser um participante” fala num partido que “pode marcar diferenças. Tanto ao nível nacional, mas principalmente ao nível regional”, acentua.

Desde já deixa a garantia que a IL no próximo ano vai “ter lista própria a concorrer às eleições Nacionais e Regionais” e “eventualmente, se for requerido por parte da direcção nacional, também indicará alguém para a lista nacional que irá concorrer ao Parlamento Europeu. Estaremos em todas as frentes”, assegura.

Ser parte da solução e nunca do problema, é compromisso desde já assumido pelo principal rosto da IL na Madeira.

“Seja qual for o resultado de eleições daqui para a frente em que a Iniciativa Liberal possa dar o seu contributo, nós nunca faremos parte do problema. Faremos sempre parte de facilitar a solução. Não estamos aqui para criar dificuldades. Estamos aqui para facilitar, mas facilitar não sendo facilitistas”, esclarece.