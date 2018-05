Iniciados e juniores de ouro

A vila da Ponta do Sol foi o palco escolhido, no passado fim-de-semana, para a Associação de Ténis de Mesa da Madeira consagrar os novos campeões da Madeira da época nos escalões de juniores e iniciados.

Em mais um bonito espectáculo da modalidade e numa maratona de jogos, a AD Galomar veio a estar em plano de evidência ao amealhar um total de cinco títulos contra três do CD São Roque e um do Marítimo, CTM Ponta do Sol e CTM Santa Teresinha.

No que concerne às grandes finais, destaque para a de iniciados femininos, onde Marta Silva (AD Galomar) sagrou-se campeã depois de uma luta acesa frente Andreia Batista (CTM Ponta do Sol), e por uns suados 3-2. Também nos juniores, a decisão do título foi encontrada apenas na negra e num duelo entre internacionais. Tiago Li (S. Roque) mediu forças com Gonçalo Gomes (1.º de Maio) tendo revalidado o título por 3-2. Quanto às restantes finais de singulares, Hugo Pereira (AD Galomar) conquistou o título de Campeão Regional, ao vencer Matias Ascenço (CTM Santa Teresinha), na final, por 3-0, enquanto nos juniores Raquel Alves (ADC Ponta do Pargo) repetiu o feito ao vencer Catarina Calaça (São Roque), por 3-1.

Finalmente, na competição de pares, e começando pelo escalão mais baixo, Marta Silva/Andreia Batista (AD Galomar/CTM Ponta do Sol) conquistou o ouro ao vencer Adriana Abreu/Denise Pinto (ADC Ponta do Pargo) por 3-0, para na variante masculina a vitória sorrir a Hugo Pereira/Francisco Ferreira (AD Galomar/CTM Santa Teresinha) após triunfo na final frente ao par Ernesto Coelho/Gonçalo Abreu (CD São Roque), por 3-1, enquanto em pares mistos a dupla campeã de singulares Hugo Pereira/Marta Silva (AD Galomar) veio a amealhar o terceiro título nos campeonatos ao bater Matias Ascenço/Andreia Batista (1.º de Maio/CTM Ponta do Sol), por 3-0.

Nos juniores femininos, a dupla Catarina Calaça/Margarida Faria (S. Roque/Marítimo) chegou ao título regional depois de vencer o par Madalena Miranda/Beatriz Gonçalves (CTM Santa Teresinha), por 3-0, na final, enquanto nos masculinos o ‘ouro’ foi entregue ao par do Palheiro Ferreiro, Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues (CD 1º de Maio) que derrotaram Alexandre Faria/Afonso Câmara ( Marítimo/1.º de Maio), por 3-1 no derradeiro encontro. Já nos pares mistos, Tomás Ferreira e Catarina Calaça (ACM Madeira/S. Roque) foram mais fortes que Gonçalo Gomes/Beatriz Gonçalves (1.º de Maio/CTM Santa Teresinha), na final, triunfando por 3-1.