Iniciados do Barreirense garantem ‘final four’

A equipa de futsal do Barreirense garantiu ontem a presença na ‘final four’ da Taça Nacional de iniciados, depois de ter vencido os dois jogos da terceira fase do play-off, realizado no Pavilhão Desportivo dos Lombos.

Os jovens madeirenses bateram ontem o Vila de São Sebastião por 8-4, depois de já terem ganho o anterior confronto com o Granja por 4-2, disputado na sexta-feira. O Barreirense terminou a competição com seis pontos, contra três do Granja, que no sábado vencera o Vila de São Sebastião por 10-3.

Com este feito, a equipa madeirense tem encontro marcado com Sporting CP, SL Benfica e Caxinas, já no próximo fim-de-semana, na ‘final four’ da Taça Nacional.

O Barreirense faz história ao alcançar a ‘final four’ de uma competição nacional, naquela que será uma excelente experiência para estes jogadores, numa boa oportunidade de evolução competitiva na modalidade.