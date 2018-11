Depois dos italianos Marco Sollini e Salvatore Barbatano, eis que sobe hoje ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias um dos pianistas mais conhecidos da actualidade, o inglês Peter Donohoe, que é considerado o melhor classificado ex-aequo do Concurso Tchaikovsky em 1982. O concerto, inserido no ‘Madeira PianoFest’, começa às 18 horas e o seu programa inclui várias obras de Debussy...