Inês Vieira volta a somar novo título nacional

A jovem madeirense Inês Vieira somou, no passado domingo o seu segundo título de campeã nacional de basquetebol feminino, ao serviço da equipa da Quinta dos Lombos. Depois de ter festejado a vitória no Nacional de sub-19 feminino, a internacional madeirense amealhou novo ‘ouro’, no passado fim-de-semana, desta feita na fase final do Campeonato Nacional de sub-16, que teve lugar em Matosinhos. Nesta fase a Quinta dos Lombos ergueu o troféu de campeão com três vitórias em outros tantos jogos. Nesta fase referência para a equipa madeirense da Francisco Franco, que fechou o campeonato no quarto posto depois de ter perdido na última jornada diante do CBQ por 63-58.

Nos masculinos, em Reguengos, mas na Taça Nacional de sub-16, a Francisco Franco venceu na derradeira jornada a União Sportiva por 71-68, conquistando assim o terceiro lugar final, com os mesmos pontos que o segundo classificado, o GDG.