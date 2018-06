“Indivíduos do País” não conhecem saúde da Madeira

No dia em que o ministro da Saúde e o bastonário da Ordem dos Médicos (OM) estão na Madeira para participar numa iniciativa do PS sobre saúde, Pedro Ramos tece-lhes duras críticas. O mesmo acontece com o facto de o presidente da OM na Madeira coordenar o Programa de Governo do PS no sector.

Foi anunciado, há um mês, que o senhor se ia reunir hoje (ontem) com o ministro da Saúde. Isso não aconteceu e, amanhã (hoje) ele vai estar numa iniciativa do PS sobre a saúde na Madeira. O que é que aconteceu?

A Secretaria Regional da Saúde lamenta a decisão do ministro. A justificação foi de que ele já não viria no dia, que permitira ter uma reunião com a Secretaria, e que apenas viria no dia do ‘fórum da saúde’...

Que é uma iniciativa partidária. Partidária. Nós apenas tivemos de acatar e respeitar a decisão, mas lamentamos o facto porque era mais uma oportunidade para falarmos sobre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para vermos que medidas poderíamos tomar.

E qual é a sua leitura sobre a participação numa iniciativa partidária sobre a saúde na Madeira?

Eu acho que é um convite malfeito. Neste momento, as soluções apontadas para o SNS não são as melhores. Por isso, acho que é um erro do PS tentar debater a saúde na Madeira, não com os madeirenses, não com os profissionais de saúde madeirenses, na sua globalidade, na sua transversalidade, e sim com indivíduos do País, do continente, onde as soluções do governo PS, associada à geringonça, não têm sido as melhores e têm fragilizado o SNS.

Uma das pessoas que vêm é o bastonário da Ordem dos Médicos (OM). Faz um enquadramento igual ao do ministro?

Faço um enquadramento semelhante. Penso que os problemas da saúde da Região apenas são do conhecimento daqueles que trabalham na Região. Aqueles que estão à distância não podem ter uma visão global do que é o Serviço Regional de Saúde. Neste momento, o Serviço Regional está bem melhor do que o SNS.

As medidas apontadas para o SNS, que não existem, volto a frisar, não existem, porque não há investimento, não há contratualização, não há redução das listas de espera, não há médicos nos serviços de urgência, não há divisão equitativa dos profissionais de saúde pelos diversos distritos do País e o Algarve é o exemplo do que de mau se passa no SNS. Se não fossem os privados, o Algarve estaria em maus lençóis.

Por tudo isto, penso que o ‘fórum da saúde’, com a presença desta duas personagens não vai trazer nada de novo e não é disso que a Madeira precisa. A Madeira precisa de ideias novas, de soluções, que o partido no Governo é quem tido e tem essa obrigação. A população votou no Programa de Governo do PSD e em mais nenhum outro programa.

Uma das pessoas que vão participar amanhã, é o Dr. António Pedro de Freitas, que é da Ordem dos Médicos na Madeira e coordenador do Programa de Governo do PS na área da saúde. Como vê essa ligação?

Vejo com muita apreensão. O Serviço Regional de Saúde, neste momento, não sabe com que interlocutores vai lidar, no que respeita à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Enfermeiros, porque não sabe a posição dos principais responsáveis, no que diz respeito às entidades que representam.

No caso da OM, o Dr. António Pedro, meu colega, ortopedista, sabe muito bem que, o facto de estar a coordenar o programa de saúde de um partido político não é compatível com a sua posição como presidente da secção regional da OM, ao abrigo do artigo 8.º do bastonário.

A Secretaria da Saúde deixa de vê-lo como um interlocutor?

A Secretaria Regional da Saúde confirma, neste momento, a razão da contestação inicial do Dr. António Pedro, como presidente da secção regional da OM, uma posição que a Secretaria teve sempre dificuldade em compreender porque é que foi tão elevada. Agora compreendemos, que foi por o Dr. António Pedro representar apenas um projecto político individual, tem a sua missão individual, em termos de política. O projecto da Secretaria da Saúde é colectivo, um projecto para a população da Madeira.

Ainda relacionado coma OM. Que avaliação faz da atribuição de vagas para o internato médico?

As vagas do internato médico são a machadada final no SNS. As vagas estão a ser comercializadas em Lisboa e disso, desse resultado, dessa postura, as ARS, os hospitais do País e as regiões autónomas estão a ser nitidamente prejudicadas, não indo a distribuição e disponibilização de vagas ao encontro das necessidades das várias zonas do País.

No caso da RAM, nós pedimos novamente 40 vagas, das quais dez eram dos cuidados de saúde primários, que foram fornecidas. Mas das 30 de especialidades hospitalares, apenas 17 foram fornecidas à RAM. Isto não vai ao encontro da estratégia do Governo Regional, nem ao encontro das necessidades da Região, no que diz respeito a algumas especialidades em que temos a consciência de que temos de ter mais vagas. Depois ficamos surpreendidos que, não fornecendo as vagas que pedimos, disponibilizam vagas que não pedimos, como é o caso da Nefrologia. Não pedimos e o director de Serviço não pretende que seja feita qualquer formação neste momento.

Essa situação é específica da Madeira ou mais geral?

Julgo que, neste momento, não há uma atitude sensata e honesta para a distribuição dos internos. Pelo segundo ano consecutivo, 700 médicos irão ficar de fora. Não se compreende esta postura, até porque as listas de espera são elevadíssimas, os médicos nas urgências estão ausentes, não há uma cobertura como deve ser. No ano passado, o SNS gastou 100 milhões de euros na contratação de médicos indiferenciados para prestar serviços nas urgências, o que vem fragilizar o SNS.

A promiscuidade entre o serviço público e o privado na área da saúde foi um alerta que o pai do SNS, o professor António Arnaut, deixou muito recentemente, numa mensagem final, um alerta final, antes de ter falecido. Era uma visão do novo SNS, em que não basta alterar a lei de bases da saúde, quando o Estado não se responsabiliza pelas suas funções. Não se pode alterar a lei de bases da Saúde para justificar uma irresponsabilidade do estado.

Sobre a sua situação pessoal, no contexto político do Governo e do PSD. Sente-se um secretário a prazo?

Tenho funções de responsabilidade na RAM, na área da saúde, desde 2009. Durante sete anos fui director do Serviço de Urgência, durante seis meses fui director clínico e finalmente...

Perguntava-lhe como secretário. ...

Devido à doença do meu antecessor, o Governo entendeu que eu teria condições para continuar o Programa de Governo do PSD, com o qual eu concordo abertamente. Reafirmo que esse programa vai ser cumprido na íntegra, até ao final da legislatura, em 2019.

Se se lembra, quando tomei posse em 29 de Dezembro de 2016, disse que estes desafios são para ser encarados como uma missão. Como todas, as missões são para ser cumpridas.

Clara separação entre público e privado

Pedro Ramos defende uma clara separação entre os sectores público e privado, na prestação de cuidados de saúde. O Governante não se esquece de que também já praticou nos dois sectores, mas esta é uma evolução da sua posição, em nome da clareza e da transparência.

O secretário lembra o reposicionamento do Governo ao, de agora em diante, apenas contratar a prestação de cuidados de saúde às entidades privadas quando o SESARAM de facto os necessitar. Até agora, havia como que uma contratualização generalizada. Agora, no fundo, será contratado quem tiver a melhor relação qualidade preço.

Estudo de Correia de Campos veio “confirmar” caminho

Quando era secretário regional João Faria Nunes, foi encomendado à equipa de Correia de Campos um estudo transversal sobre o serviço de Saúde da Região, que deveria, além do diagnósticar, apontar caminhos quanto ao futuro.

O estudo, que custou largos milhares de euros, nunca foi divulgado. Apenas comunicadas algumas, poucas, conclusões, numa reunião alargada na Secretaria da Saúde.

Pedro Ramos não faculta acesso ao documento e diz que o mesmo veio reafirmar o que já era conhecido e sugerir o caminho já empreendido. “Confirmámos apenas o que dizíamos.”

SESARAM vai integrar 110 trabalhadores precários neste ano

O secretário da Saúde garante que, durante este ano, vão entrar nos quadros do SESARAM 110 trabalhadores que têm estado a trabalhar a título precário. O processo já esta na Vice-presidência e, em breve, esses e algumas dezenas de outros trabalhadores, das demais áreas da Administração Pública regional, vão ver a sua situação de precariedade laboral resolvida.

Sobre as renovações de contratos de prestação de serviço, que o SESARAM tem vindo a realizar com os referido trabalhadores, para o segundo semestre deste ano, Pedro Ramos garante que são apenas para garantir a situação às pessoas e a continuidade da prestação do trabalho.

Redes de integrados e de Paliativos avançam

Avança, neste ano, a passos largos, duas redes regionais, uma de Cuidados Continuados Integrados e outra de Cuidados Paliativos.

A Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, existe no papel, há muito tempo, e no terreno também, mas de forma limitada. A ideia é, como o DIÁRIO já noticiou, recorrer ao dinheiros dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para financiar a expansão dessa rede.

Quanto aos Cuidados Paliativos, na prática não existe rede regional, apesar de criada em Decreto Legislativo regional desde 2012. Como noticiámos no passado domingo, a responsável da Unidade, que funciona no Hospital Dr. João de Almada, afirmou que sempre lhe foi dito que não havia dotação orçamental. Uma situação, que, garante Pedro Ramos, vai mudar e avançar a desejada rede regional.

Antes disso, no âmbito do processo de recrutamento de enfermeiros, que está a decorrer, a Unidade de Cuidados Paliativos vai receber três novos enfermeiros destinados às consultas domiciliárias. Neste momento, não há enfermeiros nessas funções, o que determina que muitos doentes tenham de recorrer às Urgências do hospital, já descompensados.

Pedro Ramos faz questão de lembrar, como positivo, que a Unidade de Cuidados Paliativos SESARAM é a única acreditada em todo o País e que, em breve, deverá ver melhorado o grau de acreditação, passando de Bom para Óptimo. O grau mais alto é o excelente.

Tempos Máximos de Resposta não garantidos

Pedro Ramos não se compromete com uma data para o começo da garantia de Tempos Máximos de Resposta, nos mesmo termos em que acontece a nível nacional. Mas o secretário da Saúde diz acreditar que a Madeira cumpre mais do que a percepção comum pode indiciar. Justifica com o facto de, ao que afirma, não ter informação sobre números e tempos de inscrição, por graus de prioridade. Um trabalho que, garante, está a ser realizado e que passa, ainda que não exclusivamente, por uma plataforma informática.

O expurgo feito às listas de espera tem de continuar, afirma, de forma a criar uma base sólida e fiável para a gestão e transparência dos processos.

Os tempos Máximos de Espera são aqueles em que o Estado se compromete a prestar determinado serviço ao utente. Se não o conseguir no seu serviço de origem é-lhe indicada uma alternativa.

Neste momento, há uma proposta do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, para a fixação dos tempos, nos mesmos termos dos definidos em portaria do Ministério da Saúde, a nível nacional.

Anestesista não veio porque “Coimbra também tem falta”

Como tem vindo a ser assumido, a Madeira tem falta de mais anestesistas do que aqueles com que conta.

Durante a governação do anterior secretário regional, foi acordada com Coimbra a vinda de médicos anestesistas ao fim-de-semana para libertar profissionais da Região para cirurgia programada durante a semana. Idêntico processo aconteceu com ortopedistas, mas com os anestesistas ficou pelo caminho.

A informação de que dispúnhamos era de que o Serviço de Anestesiologia havia dito que não era necessária a vinda, porque assegurava o serviço. Mas a explicação de Pedro Ramos é outra: “Coimbra também tem falta de anestesistas.”

Terceiro ano de Medicina só em 2019/2020

O terceiro ano do curso de Medicina na Universidade da Madeira só arranca, na melhor das hipóteses, no ano lectivo 2019/2020. Pedro Ramos diz que a expectativa é de que avance nessa altura. Para essa consolidação do ensino de Medicina na Madeira é importante que haja, cada vez mais, médicos doutorados na Região. Pedro Ramos lembrou que, ainda nesta semana, o SESARAM celebrou o facto de já contar com 17 doutorados.

É importante que o curso de Medicina na UMa possa contar com vários médicos doutorados e não apenas com um, Celso Almeida, a que se juntavam doutorados de outras áreas que não médicos.

Críticas ao cartaz do CDS

O cartaz do CDS revela, garante Pedro Ramos, uma falta de conhecimento sobre o que é o ADSE a nível nacional e regional. “Nem mesmo com o debate potestativo, em que esclarecemos a população madeirense e o CDS.” O governante afirma que, na Madeira, os beneficiários da ADSE podem ter consultas a 3.99 euros e não como é afirmado que é 55 euros.

Quem paga 55 euros e tem ADSE é reembolsado, porque existe medicina convencionada com um tecto, situação única no País. Pensionistas e pessoas reconhecidas como tendo dificuldades pela Segurança Social, também têm reembolso (não total). “É um cartaz mentiroso.”