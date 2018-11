Indiano faz cair Marcos no Open da Áustria

Surpresa ou não, a verdade é que o indiano Sathiyan Gnanasekaran eliminou ontem o olímpico madeirense Marcos Freitas do Open da Áustria em ténis de mesa, que se está a disputar em Linz.

Em jogo de estreia do mapa final de singulares, ronda dos 16 avos-de-final, de mais uma etapa do circuito mundial, o jogador insular entrou da melhor forma, dando mostras que estava no caminho certo...