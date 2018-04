Incêndios diminuíram no primeiro trimestre

O número de fogos que deflagraram este ano na Região Autónoma da Madeira diminuiu comparativamente ao período homólogo do ano passado. No primeiro trimestre de 2018, as diversas corporações de bombeiros da Madeira foram chamadas a combater 98 incêndios (menos 38 do que em igual período de 2017), sendo que deste total 95 surgiram em zonas de mato e apenas três atingiram áreas florestais.

Janeiro foi o mês mais trabalhoso para os bombeiros, onde o Serviço Regional de Protecção Civil contabilizou 51 incêndios em mato e três em floresta. A grande maioria ocorreu em Câmara de Lobos (13), um concelho bastante fustigado pelas chamas e no qual, em Dezembro 2017, a Polícia Judiciária identificou e deteve um indivíduo suspeito de atear fogo por cinco vezes numa levada.

Machico (9) e Ribeira Brava (9) foram também dos concelhos com mais incêndios, assim como a Ponta do Sol (6) e o Funchal (5). Seguiu-se Santa Cruz (4), Santana (2), Porto Santo (2) e Calheta (1). Relativamente aos fogos florestais ocorreram em Câmara de Lobos (1), na Ribeira Brava (1) e na Calheta (1).

O mês de Fevereiro foi o que menos ardeu, com oito ocorrências registadas: Ribeira Brava (3), Câmara de Lobos (2) e Calheta (1). Em Março voltou a haver um maior número de incêndios em mato, contabilizando-se 36 intervenções dos bombeiros. Câmara de Lobos foi novamente líder na tabela disponibilizada pela Protecção Civil, com oito ocorrências. Em Machico e em Santa Cruz deflagraram sete incêndios em mato, em Santana, na Ponta do Sol, na Ribeira Brava e na Calheta três e no Funchal e em São Vicente um fogo também numa zona de matagal.

Vítimas encarceradas aumentaram

No balanço divulgado pela Protecção Civil consta ainda que no primeiro trimestre deste ano houve um aumento do número de vítimas encarceradas em acidentes de viação nas estradas da Madeira. Enquanto que nos primeiros três meses de 2017 os bombeiros da Região tiveram de utilizar material de desencarceramento para retirar uma pessoa presa dentro da viatura, entre Janeiro e Março de 2018 foram chamados a acudir três vítimas encarceradas.