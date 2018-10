Um incêndio deflagrou ontem à tarde na lavandaria do Clube Sport Marítimo, na Rua Campo do Marítimo, e consumiu uma máquina de lavar roupa. O fogo foi extinto pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que transportaram também um homem ao Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à inalação e fumo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também foram chamados mas não chegaram a actuar. A.F.