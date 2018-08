Incêndio deixa família desalojada no Funchal

Aquele que parecia ser apenas mais um domingo, começou da pior forma para uma família do Funchal. Quatro pessoas ficaram desalojadas após um incêndio que deflagrou numa habitação na Rua do Ornelas, no Funchal.

Tal como contou Cláudia Passos, residente nessa habitação, saiu de casa para mais um dia de trabalho de limpezas em escritórios, depois de ter dado o pequeno-almoço à filha,...