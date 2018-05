Incêndio consumiu armazém em Água de Pena

Foram várias horas de combate às chamas e de rescaldo a um incêndio que deflagrou de madrugada, em Água de Pena, e que levou a que fosse necessário o empenho de duas corporações de bombeiros.

Um fogo num armazém, onde se encontravam cadeiras, mesas e sofás, terá deflagrado bem perto das 6 horas de ontem. Esse ‘quarto de arrumos’ localizava-se no mesmo prédio do ginásio ‘Matur Health Center’, que ficou com a parede exterior ligeiramente afectada.

Quanto aos meios enviados para o local, tratou-se de 18 elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, que se fizeram acompanhar de seis viaturas. Cinco dos meios envolvidos foram carros de combate a incêndios urbanos e de transporte de água. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz também colaboraram na extinção das chamas com um carro e respectiva guarnição.

Além disso, uma vez que as primeiras informações davam conta de que poderia estar um homem a pernoitar no local, foi enviada uma ambulância da corporação machiquense, que acabou por não ser necessária, pois não se encontrava ninguém no interior.

O rescaldo deste incêndio apenas foi concluído por volta das 10 horas, altura em que os meios regressaram ao quartel.

A Polícia de Segurança Pública também foi chamada ao local, tendo tomado conta da ocorrência.