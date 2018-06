Impasse nos transportes limitou investimento na HF

O Governo Regional congratula-se com aprovação, em Assembleia Municipal do Funchal realizada na passada sexta-feira, do contrato interadministrativo para os transportes públicos, fechando assim um longo processo que já se arrastava desde 2015 e que deixava de fora apenas o município da capital, uma vez que todos os restantes concelhos já têm contratos assinados com o Executivo madeirense.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, este acordo “resulta, sobretudo, dos esforços desenvolvidos pelo Governo Regional, para chegar a uma plataforma de entendimento com a Câmara. Um entendimento que, infelizmente, só peca por tardio, face às consequências deste impasse”.

É que, segundo Pedro Calado, “não podemos deixar de sublinhar que este longo compasso de espera acabou por penalizar a Horários do Funchal que, fruto deste impasse, ficou limitada quanto ao seu plano de investimentos, prejudicando a empresa e a renovação de frota, bem como os seus cerca de 430 colaboradores. Tudo isto com custos, também, para os cerca de 17 milhões de passageiros transportados anualmente pela companhia, 14 mil dos quais com mobilidade reduzida”.

O período do contrato interadministrativo com o Funchal está fixado em 10 anos, valor mínimo que foi defendido pelo Governo Regional, em vez dos quatro anos pretendidos pela autarquia. De salientar que, nos restantes concelhos, os contratos celebrados prevêem uma duração de 15 anos.

Com o acordo alcançado, Pedro Calado diz que “a Horários do Funchal vai poder, finalmente, renovar a sua frota, com a aquisição de mais uma centena autocarros, bem como investir ao nível da bilhética, instalações oficinas, bem como na redução, em mais de 20%, da pegada ecológica”.

Para o vice-presidente, a celebração do acordo, apesar do longo processo que se arrastou no tempo, acaba por garantir a sustentabilidade da empresa “e garantir que o Funchal continuará a ter um serviço público de transporte mais eficaz e eficiente, direccionado para as necessidades das pessoas”.

Pedro Calado recorda, ainda, que apesar do impasse, “o Governo Regional teve sempre a preocupação de atenuar os efeitos negativos resultantes do atraso, por parte da autarquia funchalense, em avançar para o acordo, como de resto todos os outros concelhos o fizeram”.

Nesse sentido, acrescentou o Executivo madeirense teve sempre a preocupação em assegurar o serviço público de transporte de passageiros no Funchal, ainda mais nesta fase intercalar, com os riscos de operação inerentes e com encargos significativos para o erário público”.

Na prática, sintetiza Pedro Calado, o Governo continua a ser “a única entidade a poder garantir o serviço de transporte público de passageiros, quer por via de indemnizações de suporte ao serviço, quer pela via da operação da Horários do Funchal de acesso universal e ao melhor custo possível”.

Dada a reduzida escala regional “o serviço público de transporte rodoviário de passageiros é naturalmente deficitário, pelo que o Governo suporta esta operação com indemnizações compensatórias – que não puderam ser atribuídas pelo executivo, dado o vazio de competências e, por conseguinte, colocou em risco a sustentabilidade da empresa”.

Em 26 de Junho do ano passado o DIÁRIO noticiava que a CMF só aceitava as competências definidas na nova lei se existissem verbas do Governo. Isto é, a autarquia presidida por Paulo Cafôfo, recusava-se a aceitar as responsabilidades nos transportes públicos do concelho, sem que, em simultâneo, o Governo entregasse as verbas necessárias ao pagamento de indemnizações compensatórias.