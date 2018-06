Imobiliário nas mãos dos madeirenses

É tempo de vacas gordas para o mercado imobiliário em várias regiões do país e a Madeira, a par do Algarve, não é excepção. A curva do mercado turístico consolidado e em constante rotação transforma o alojamento local em negócio quase sempre certeiro e dispara a procura de imóveis na Região. Tanto por madeirenses, como por investidores estrangeiros.

E se por um lado a notícia não agrada a quem procura um imóvel para viver – há menos fogos disponíveis para habitação de longa duração e os que restam atingem a valores incomportáveis para a maioria dos orçamentos familiares na Região - satisfaz, claro, os agentes imobiliários, cada vez mais atafulhados em trabalho. Jaime Abreu, responsável pela Remax na Madeira, desvendou alguns indicadores ao DIÁRIO. Por exemplo, ainda são os locais que lideram as compras de imobiliário no arquipélago: “Os investidores madeirenses são os que estão em primeiro lugar. Compram para investimento, tiram da banca para apostar em alojamento local e arrendamento. Na banca o juro é negativo, não tem interesse. Depois há os que compram para habitar”. E destes, atira Jaime Abreu, há muitas vendas que são fruto de divórcios: “O ex-casal vende a casa onde vivia e compra duas”, conta.

Logo depois, diz o responsável, são os emigrantes madeirenses quem mais compra na Região. Destes, a maior parte está na África do Sul e, ainda que a crise na Venezuela tenha quebrado o poder de compra dos madeirenses que vivem no país sul-americano, ainda há muitos a investir na ilha. Estejam num continente ou noutro, explica Jaime Abreu, os madeirenses que vivem fora da Região e optam por comprar imóveis na Madeira, querem rentabilizá-los e também apostam no alojamento local. Os restantes, uma fatia menor, compra para “habitação própria”, só a pensar no ansiado regresso às origens.

Vendas nas ilhas em números

O certo é que, garante a equipa da Remax, o crescimento desta imobiliária nas ilhas, em 2017, “foi superior à média nacional”. As lojas madeirenses “reportaram um volume de negócios de cerca de 1 milhão e 238 mil euros”, o correspondente a “346 transacções imobiliárias”. Os números desta imobiliária mostram mais: “A REMAX Portugal registou no ano passado um volume de negócios superior a 2,6 milhões de euros nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, resultante de 1.011 transacções”. Ou seja, fazendo as contas, no arquipélago dos Açores a mesma imobiliária registou um volume de negócios de cerca de 1, 4 milhões para 665 transacções imobiliárias, o que sustenta os dados divulgados nos últimos meses em várias plataformas: o preço dos imóveis por m2 tem vindo sempre a aumentar na Madeira, desde 2016. Em março deste ano, recorde-se a Direcção Regional de Estatística da Madeira confirmava a subida, como o DIÁRIO noticiou na altura: “Em 2017, as vendas de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) aumentaram em número e em valor, tendo sido transaccionadas 2.796 casas, o que representa um aumento de 24,4% face ao ano precedente. Já o valor dos alojamentos transaccionados no ano em referência ascendeu aos 341,8 milhões de euros, +23,9% que no ano anterior”.

Investimento estrangeiro

São os franceses que ocupam o terceiro lugar na lista de compra de imóveis madeirenses, pelo menos na imobiliária onde Jaime Abreu é responsável. Logo depois, diz o especialista, estão os ingleses, “embora tenha decrescido um pouco” e os alemães. Por último, a comprar na Madeira, estão também os holandeses e os belgas: “Compram casas de férias. Querem ter estatuto de residente não habitual, têm benefícios fiscais”. Por norma, estes investidores do norte da Europa “passam cá o Inverno e vão embora no Verão”.

Já a equipa nacional da Remax explica que “em 2017 a Madeira atraiu mais investimento estrangeiro do que os Açores, sendo que o volume de preços rondou os 3,8 milhões de euros. Os Açores, por sua vez, registaram um volume de preços de 1,02 milhões de euros”. O volume de preços, esclareceu a empresa, é a soma dos preços de venda ou a soma dos preços de arrendamento, consoante se trate de um ou de outro”.

Mas apesar dos números positivos, Jaime Abreu defende que “ainda há muito para ser feito”. O responsável pela agência imobiliária na Madeira reitera que as moradias, apartamentos e terrenos são, actualmente, “o bem mais valioso em termos de dinheiro”. Por causa disso, aponta o dedo à Câmara Municipal do Funchal, concelho mais apetecível aos olhos dos investidores: “A Câmara demora muito, não está a ser ágil no despacho. Há muitas casas estragadas no e prédios fechados. Os compradores existem, mas a pouca agilidade e a burocracia da Câmara continuam a ser um entrave. As pessoas cansam-se e vão investir noutro sítio”, respinga o especialista.

Já Beatriz Rubio, Ceo da Remax Portugal, aponta que “numa altura em que o país tem todas as atenções internacionais concentradas sobre si, a Madeira era, há muito, cobiçada por investidores estrangeiros. Os Açores estão a ser descobertos e a chegada das companhias de aviação ‘low cost’ ajudar. A nossa prioridade é, cada vez mais, a abertura de agências no Interior e nas ilhas, onde acreditamos que há imenso potencial para investimento imobiliário”.