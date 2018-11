‘Ilhatrónica’ traz novos Mercados aos Lavradores

É caso para dizer que este ‘Ilhatrónica’ traz muita ‘fruta’ ao Mercado dos Lavradores, num dia em que se celebram os 78 anos de existência deste icónico espaço da baixa funchalense. Na contagem decrescente para o evento mais electrónico do ‘Aleste’, a realizar-se no dia 24 de Novembro (sábado), entre as 21 horas e as 2 da madrugada, a organização aposta em dois nomes sonantes da...