IHM reabilita Conjunto Habitacional do Galeão

O conjunto habitacional do Galeão, em São Roque, será alvo de obras de reabilitação. Segundo informações fornecidas pela Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), entidade responsável pela prossecução de políticas públicas de Habitação na Região, a empreitada deverá ter inicio em Junho próximo, sendo que o concurso público para a mesma foi publicado em Diário da República no passado dia 11 de Abril.

De acordo com o IHM, a obra a concurso, pelo preço base de 249.700 euros (IVA incluído), contempla intervenção ao nível das coberturas, fachadas e espaços comuns dos doze blocos do referido complexo habitacional, por forma a corrigir sinais de desgaste, assim como a recuperação de arruamentos e remodelação do parque infantil.

O IHM adianta ainda que a empreitada tem um prazo de execução de quatro meses, prevendo-se a sua conclusão em Setembro.

“Esta empreitada no Galeão, São Roque, a exemplo de outras que estão já temos já em curso e que irão iniciar-se em outros complexos habitacionais da IHM, permitirá introduzir melhorias significativas nas condições de habitabilidade, segurança e bem-estar dos moradores. Estamos a falar de 96 famílias, cerca de 230 pessoas residentes”, refere Vânia Jesus, Presidente da IHM.

A responsável acrescenta que, no âmbito da empreitada que terá início em Junho, os trabalhos de reparação incluem as fachadas dos edifícios - reparação dos elementos de betão armado e revestimentos exteriores -, incluindo a pintura das mesmas, juntas de dilatação e coberturas.

Ao nível das áreas comuns interiores, o caderno de encargos define também substituição ou reparação de portas de entrada dos edifícios, bem como das portas dos armários, rede eléctrica, iluminação, intercomunicadores e caixas de correio e, por fim, a pintura integral.

O acesso viário ao conjunto habitacional será também recuperado e asfaltado e instalado um novo equipamento de recreio infantil funcionalmente adequado assente em pavimento em borracha reciclada.

Executada valorização dos espaços verdes

O IHM recorda ainda que o mesmo complexo habitacional foi recentemente alvo de uma intervenção valor de 63 mil euros, que incidiu na recuperação e valorização dos espaços exteriores, “numa perspectiva correctiva de diversas componentes, nomeadamente a reposição da regularidade e consistência das superfícies pavimentadas, quer de estacionamento automóvel, quer do eixo de circulação pedonal, com destaque para o conjunto sequencial de lances de escadas e rampas”, explica o IHM sinalizando ainda a correcção de taludes, limpeza das áreas verdes e a introdução de espécies arbóreas e arbustivas.