IHM lança ‘Viver com Saúde’

A Investimentos Habitacionais da Madeira lança amanhã um novo projecto na área da inclusão social denominado ‘Viver com Saúde’.

Dirigido a todos os agregados familiares residentes nos complexos habitacionais sob gestão da IHM, tem por objectivo “estimular a adopção de comportamentos saudáveis, a promoção da saúde e prevenção da doença”.

O projecto assenta numa parceria abrangente e alargada a diversas entidades públicas e privadas, que permitirá incrementar a actual rede de parceiros no decurso das acções já definidas e a calendarizar, tendo por base três eixos de intervenção.

O primeiro eixo, o da promoção de rastreios gratuitos mensais temáticos, visa aproximar e disponibilizar à população residente nos conjuntos habitacionais da IHM recursos materiais e humanos capazes de aferir e proporcionar ao indivíduo orientação em caso de sinais de doença ou prestar aconselhamento ao nível da prevenção da mesma.

Neste âmbito, são vários os parceiros que se associam a este novo projecto. Casos da Secretaria Regional da Saúde (SESARAM e IA-Saúde), a Secretaria Regional da Educação, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e a empresa Alberto Oculista.

“A estas parcerias, outras se associarão ao projecto, e serão, oportunamente, divulgadas há medida que as acções e iniciativas abrangidas pelos três eixos de intervenção forem sendo calendarizadas e tornadas públicas”, assegura a Presidente do Conselho de Administração da IHM, EPERAM, Vânia Jesus.

Neste mês de Maio, Mês do Coração, o arranque do ‘Viver com Saúde’ fica marcado pelo rastreio e prevenção das doenças cardiovasculares e a primeira acção ocorre já este sábado, 12 de Maio, com a presença do Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Oliveira Carrageta .

Esta acção, tal como todas as demais, prolongar-se-á para além do mês em que se inicia, terminando só após percorrer todos os complexos habitacionais contemplados no projecto (ver imagem).

Assim, no primeiro eixo, no mês de Junho dar-se-á início aos rastreios visuais, através da parceria com a empresa Alberto Oculista enquanto que em Julho será dedicado à sensibilização para os cuidados de saúde oral, em coordenação com os serviços do SESARAM.

A par dos rastreios temáticos, o primeiro eixo inclui a realização de sessões de esclarecimento e aconselhamento às famílias.

Em Agosto, o ‘Viver com Saúde’ implementa os restantes dois eixos: a alimentação saudável e económica e a actividade física e bem-estar.

O segundo eixo - alimentação saudável e económica - é transversal. Para além da adopção de uma alimentação saudável, com a aprendizagem de escolhas acertadas, a IHM dará atenção às questões relativas à literacia financeira, tendo em vista a confecção de refeições económicas e o não comprometimento do orçamento familiar e ainda o treino de competências ao nível da organização doméstica e familiar.

No último eixo de actuação - desporto comunitário: actividade física e bem-estar - a IHM quer contribuir para a inclusão social das comunidades residentes nos complexos habitacionais, através da promoção de actividades desportivas conducentes ao estímulo do bem-estar e da boa forma física e psíquica.

Vânia Jesus enaltece Parcerias

“O objectivo último do novo projecto de inclusão social a iniciar pela IHM é o de melhorar a qualidade e as condições de vida das famílias e, paralelamente, aumentar a rede de parceiros, fundamental à prossecução de mais e melhores projectos, bem como a eficácia dos programas e planos de intervenção social”. Esse é o propósito de Vânia Jesus com o ‘Viver com Saúde’, que entende enquadrar-se na aposta feita pela IHM nas pessoas, não apenas através da entrega de uma habitação aos agregados familiares que dela necessitam, mas também e, neste caso particular, “no assegurar de um maior acompanhamento de proximidade às famílias residentes nos complexos habitacionais, através de acções diversificadas, capazes de promover a sua autoestima e integração cívica e social, atendendo a necessidades específicas como a saúde, educação, cultura e relações de vizinhança”, explicou.

O projecto que agora se inicia decorre de uma visão integrada assente num conjunto de acções complementares e abrangentes, aproximando e proporcionando respostas um conjunto necessidades relevantes aos agregados familiares residentes nos complexos habitacionais da IHM.

Todas as acções a desenvolver no ‘Viver com Saúde efectivam-se “pelo imprescindível apoio de inúmeras entidades parceiras, públicas e privadas”.