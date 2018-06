O tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira condenou a cinco anos de prisão, com pena suspensa, o homem de 76 anos que ao final tarde de 10 de Dezembro de 2015 saiu de casa no Transval (Boa Nova) a disparar sobre os polícias e bombeiros que tinham acorrido a um princípio de incêndio na zona. A decisão do colectivo de juízes presidido por Teresa de Sousa tem data de terça-feira passada.

Alfredo Piza, ex-emigrante no Curaçau e hoje aposentado, foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e por detenção de arma proibida. Na data já mencionada e quando estava alcoolizado, disparou uma caçadeira de calibre 12 na direcção dos agentes da PSP e dos bombeiros municipais que tinham ido verificar uma queimada não autorizada no terreno junto à sua casa.

Não será exagero dizer-se que o arguido escapou por um triz de um castigo de prisão efectiva. É que a pena que lhe foi aplicada fica mesmo no limite máximo até onde é possível proceder à suspensão da sua execução, de acordo com o Código Penal. No seu caso, pesaram as suas condições de vida. O colectivo de juízes levou especialmente em conta a “sua já avançada idade”, “as suas evidentes limitações físicas, sendo frágil a sua saúde e acentuado o grau de deterioração que apresenta”. “Isto leva-nos a crer, não será temerário dizê-lo, que ninguém repugnará que não seja obrigado a recolher ao estabelecimento prisional por via da conduta delituosa”, justifica o acórdão, que refere ainda a ausência da prática de crimes no passado. É de salientar que o ex-emigrante, analfabeto, é quem presta algum apoio à mulher, que já conta 87 anos de idade.

Ponderados todos estes factores, os juízes chegaram à conclusão que a simples censura e ameaça de prisão eram suficientes para preencher as finalidades de punição.

Este julgamento teve início a 21 de Fevereiro do ano passado mas esteve suspenso mais de um ano devido à mudança do advogado do arguido e a pedidos de perícias médicas.