Ida ao Mundial com ‘mãos’ madeirenses

Com a ajuda das ‘preciosas’ mãos das madeirenses Beatriz Sousa e Patrícia Fagundes, a selecção portuguesa de sub-20 garantiu, no passado fim-de-semana o passaporte para o Campeonato do Mundo de andebol feminino, que se disputa entre 1 a 15 de Julho na Hungria.

Na fase e qualificação, grupo 1, que teve lugar em Leiria as atletas do Madeira Andebol SAD deram um importante contributo para mais um feito do andebol nacional, com a selecção das Quinas a conquistar o segundo lugar e consequentemente o passaporte para o Mundial.

Frente às selecções de Espanha, Áustria e Bulgária, Portugal apenas cedeu frente às austríacas, e veio a terminar no segundo lugar com os mesmos pontos que o primeiro classificado, a Espanha, e que a equipa austríaca que ficou no terceiro lugar mas afastada da fase final da prova.

Quanto aos duelos deste grupo 1, a selecção nacional começou da melhor forma com uma vitória por 28-25 (16-12 ao intervalo)) diante das espanholas e com a jovem de apenas 17 anos, Beatriz Sousa a ser considerada a melhor marcador do jogo, com sete golos. Já Patrícia Fagundes veio a estar num bom plano ao apontar quatro golos. Já no desaire frente à Áustria, por 22-24 (11-15) a lateral direita madeirense, Beatriz, voltou a estar em evidência, graças aos seus 10 golos apontados, sendo, uma vez mais a melhor marcadora no encontro. Finalmente na derradeira partida, frente à Bulgária, e onde a selecção lusa precisa da vitória para seguir em frente, Portugal voltou a estar em bom plano vencendo categoricamente por 34-15 (15-8) e com a jovem Beatriz a anotar mais três golos para a sua conta pessoal.