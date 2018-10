Ícones mostram

Uma visita à exposição ‘Ícone: Beleza e Mistério’ é quase uma peregrinação ao Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF), dado o cariz religioso do conjunto de imagens ali representadas. São cerca de 70 peças do culto ortodoxo coleccionadas ao longo de décadas e agora disponibilizadas pelo bispo emérito D. Teodoro Faria para esta mostra temporária, uma oportunidade para ver e compreender...