Está já activo o Plano de Contingência para o Verão 2018 da responsabilidade do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE). Este plano, que ficará em vigor até ao final do próximo mês de Setembro, integra “orientações estratégicas e referenciais para a identificação de informação relevante sobre as previsões meteorológicas e a procura dos serviços de saúde da Região, e para a gestão e comunicação do risco à população, aos profissionais de saúde e aos parceiros do sector da saúde”.

O objectivo desde instrumento (que está disponível para consulta no portal http://www.iasaude.pt/ ) é o de prevenir de minimizar os efeitos negativos do calor extremo na saúde da população e de minimizar a ocorrência de outros acontecimentos frequentes no Verão com impacto da Saúde. A maior preocupação do IASAÚDE e parceiros regionais e nacionais neste plano (SESARAM, IPMA, SRPC, DROTA, DGS, etc) recai sobre os chamados “grupos vulneráveis” da população: idosos, crianças, pessoas que vivem com doenças crónicas e pessoas que exercem actividades ao ar livre.

O IASAÚDE recorda que as elevadas temperaturas que se fazem sentir no Verão “representam um risco acrescido para a saúde da população, não só pela exposição à radiação solar, como também pelos efeitos das temperaturas muito elevadas na saúde da população em geral e dos grupos mais vulneráveis, envolvendo por exemplo situações de desidratação e descompensação de doenças crónicas”.

A autoridade regional de Saúde recorda também que o Verão é “um período propício à ocorrência de mortes por afogamento,de toxinfecções alimentares, de incêndios e do aumento de população de mosquitos e carraças, potenciais transmissores de doenças vectoriais”.

O plano de contingência tem ainda em conta o aumento da concentração populacional na Região. não só devido à sazonalidade do turismo, mas também em situações mais locais, relacionadas com evento festivos. Todos estes factores fazem com que seja pertinente uma gestão integrada e dinâmica da monitorização do risco.

Refira-se ainda que, no final do Verão, está prevista uma avaliação deste plano de contingência.