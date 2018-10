Humor de Rocha para partir a louça toda

O ‘Pi100Pé’ é um projecto da autoria do humorista Fernando Rocha que é o apresentador, que convida sempre um comediante de primeiro plano nacional e artistas locais, havendo ainda um espaço ‘Open Mic’, ou seja, microfone aberto para quem quiser experimentar fazer ‘stand-up comedy’.

Todos os programas são gravados por uma equipa profissional de vídeo e publicados no canal YouTube do humorista Fernando Rocha, igualmente com uma tremenda aceitação e com milhares de seguidores e visualizações.

Ora, o Funchal é a próxima paragem de Fernando Rocha e do ‘Pi100Pé Especial Madeira’ que estará hoje à noite no Centro de Congressos, a partir das 22 horas. Além de Fernando Rocha, o espectáculo contará com a actuação do humorista nacional Miguel 7 Estacas e o grupo madeirense 4Litro.

Refira-se que amanhã Fernando Rocha vai estar ao vivo na Poncha de São Vicente, a partir das 21 horas. A selecção musical deste evento será da responsabilidade do DJ Maciel Ferreira.