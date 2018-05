Humberto lembra “anarquia” no Atlântico

A manutenção da quota de pesca do atum e a necessidade de regular a pesca em algumas zonas do Atlântico foram duas das ideias transmitidas pelo secretário da Agricultura e Pescas na sessão de trabalhos da comissão ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), que se realizou ontem na Madeira.

Este encontro trouxe mais de 100 especialistas à Região, para uma reunião do grupo que tem por objectivo estudar stocks e atribuir quotas referentes aos tunídeos.

Humberto Vasconcelos, que participou na sessão de abertura deste encontro, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho dos cientistas de várias nacionalidades presentes na sala e lembrar a importância que o mar tem para a internacionalização da economia regional, nomeadamente ao nível da aquicultura.

Particularmente no que concerne aos tunídeos, o secretário regional salientou a relevância da manutenção de quotas para a Região numa “ilha ultraperiférica e onde a pesca a estas espécies tem algumas especificidades e que, muitas vezes, está condicionado à uma pesca anárquica na em algumas zonas do Atlântico”, disse o governante referindo-se em especial aos dispositivos utilizados que “fazem com que se fechem os corredores de passagem migratória do atum”.

A convenção prolonga-se até sexta-feira, mas ontem houve direito a um Madeira de honra, nas instalações do IVBAM, oferecido pelo Governo Regional.