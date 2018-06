Hugo Silva venceu prova de abertura do campeonato de supermoto

Hugo Silva venceu a primeira prova do Campeonato da Madeira de Supermoto, disputada na último domingo, no Kartódromo do Faial, e que ficou marcada, igualmente, por um acidente envolvendo o campeão em título Rúben Quaresma.

O piloto da Aprilia venceu a primeira manga (que viria a ser interrompida na sequência do referido acidente), tendo conseguido o 2.º lugar na segunda corrida do dia, o que lhe permitiu somar um total de 45 pontos e assumir, deste modo, o comando do campeonato.

Na 2.ª posição classificou-se Dinarte Nóbrega, aos comandos de um Husqvarna, que depois de não ter ido além do 9.º lugar na primeira corrida, foi o mais forte na segunda, após uma luta acesa com Hugo Silva.

No final, Dinarte Nóbrega contabilizou 32 pontos, tantos quantos os somados por Richard Nascimento, em KTM, que foi 3.º classificados nas duas mangas. O 4.ºposto foi conquistado por Tiago Caldeira, também em KTM.

Bernardo Lourenço, noutra KTM, alcançou a 5.ª posição, sendo o vencedor entre os ‘rookie’s’, logo à frente de Alexis Sousa, também em KTM.

Como se disse, o campeão em título Rúben Quaresma foi vítima de um aparatoso despiste na primeira manga de classificação, que acabou por ser interrompida, com o piloto a ser evacuado para o hospital. Felizmente sem ferimentos graves a registar.