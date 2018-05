Hozho traz às Vespas um estilo singular

Prepare-se para afastar todas as más energias e problemas que possam haver na sua vida ao ritmo de batidas singulares. Tudo porque o DJ e produtor português Hozho vem às Vespas, no dia 26 deste mês (sábado), actuando pela primeira vez em solo madeirense.

O artista, que dá pelo nome de Joel Monteiro, esclareceu ao DIÁRIO que “sempre quis visitar a Madeira”, só nunca imaginou “que fosse desta forma”, ou seja, através da sua actividade musical.

“É um sentimento inexplicável quando percebemos que aquilo que mais gostamos de fazer, a nossa arte, nos leva a conhecer sítios incríveis e pessoas novas. Sei que o ‘Vespas Club’ é o clube nocturno mais icónico da Madeira e será um prazer enorme actuar lá. Tudo farei para dar um grande espectáculo”, almejou Hozho.

Dedicado às batidas do melodark minimal, um estilo musical criado pelo próprio, Hozho confessou que sempre foi apaixonado pela música e até cresceu a ouvir outros géneros sonoros.

“Ouvia bandas como Linkin Park, Limp Bizkit e System Of A Down. Lembro-me que o meu irmão tinha alguns CD de trance e techno e foi esse o meu primeiro contacto com a música electrónica”, explicou.

“Inicialmente comecei a produzir beats de hip hop, depois passei para o drum & bass, até que finalmente assentei no minimal. Em 2015 criei este projecto e sabendo que produzia algo inovador, decidi criar o meu próprio estilo musical”, assumiu o produtor.

Sobre o nome artístico e a máscara que o caracteriza, o português diz que Hozho “é uma palavra muito usada na linguagem navajo - um povo indígena da América do Norte - e que significa paz, equilíbrio, beleza e harmonia”.

Quanto à máscara esta “era usada pelos médicos na altura da pesta negra na Europa, no século XIV” e “uma teoria dizia que a praga era causada por espíritos malignos”, ou seja, “para assustar e afastar esses espíritos, a máscara era intencionalmente desenhada para ser macabra”.

“Quando eu actuo, uso a máscara para afastar todas as más energias e problemas que as pessoas possam ter, seja na pista de dança, seja nas suas vidas. Assim, quando actuo, quero que as pessoas estejam bem e transmitam boas energias”, disse Hozho, lançando o mote para mais uma grande noite na catedral da noite madeirense.

Em relação aos ingressos, as senhoras pagam cinco euros, com direito a uma bebida, ao passo que os homens terão de despender 10 euros, podendo desfrutar de duas bebidas.