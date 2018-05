Os principais indicadores de todo o alojamento turístico da Região registaram em Março variações positivas, subidas homólogas de 0,9% nas dormidas, 8% nos proveitos totais e 10,1% nos proveitos de aposento. Contudo, dos dados avançados ontem pela Direcção Regional de Estatística sobram aspectos preocupantes que confirmam a tendência verificada nas estatísticas do aeroporto da Madeira: os mercados tradicionais perdem força.

Em Março houve um decréscimo nas dormidas de turistas britânicos e alemães, com variações negativas de 7,6% e 3,6% face ao mês homólogo de 2017. Quebras com reflexo na contabilidade nacional. O mercado britânico, que vale 18% das dormidas de não residentes em Portugal, recuou 5,6% em Março, mantendo a tendência dos últimos meses, registando no primeiro trimestre de 2018 uma diminuição de 5,9%. Por seu lado, as dormidas de hóspedes alemães (16,4% do total) apresentaram uma ligeira redução em Março (0,2%), mas desde o início do ano cresceu 1,3%.

O total de dormidas do alojamento turístico na Madeira rondou em Março os 648,2 milhares enquanto os proveitos totais e de aposento atingiram os 34,3 e 22,8 milhões de euros. O pior é que a hotelaria, que concentra 84,5% das dormidas, apresenta decréscimos de 0,7% em termos homólogos, com realce para as quebras apresentadas nos hotéis e hotéis-apartamentos de quatro estrelas. Desse mal não padece o alojamento local que registou aumentos de 8,3% nas dormidas, representando 13,7% do total.

O turismo no espaço rural e de habitação, responsável por 1,9% do total, teve um acréscimo de 31,2% de dormidas face ao mesmo mês do ano passado, variação em parte explicada pela reclassificação de um estabelecimento hoteleiro.

A taxa de ocupação-cama do alojamento turístico em Março fixou-se em 60,6%, 4,8 pontos percentuais abaixo do observado em Março de 2017.

Destaque ainda para o acréscimo homólogo no rendimento médio por quarto (RevPAR) no alojamento turístico em 4,7%, para 47,66 euros. O sector da hotelaria evidenciou um crescimento de 6,4% em Março de 2018, apresentando um RevPAR de 52,24 euros.