Retratos do país em agonia

Em Caracas não há silêncio. Tudo é um grito. Multiplicam-se as histórias que nos caem no colo. Sem esperar. Sem necessidade de sair à procura. Até na viagem de regresso. No avião quando me preparava para menosprezar a refeição servida, o parceiro do lado exclamava: “Ao tempo que não comia um prato tão bom!”. António, agora reformado, não vinha à Madeira há perto de 40 anos. Passou as 8 horas de voo a falar, mais os tempos de espera, antes e depois da aterragem. Pelo meio mostrou-me a carta do psiquiatra que o acompanhava. Um regresso para fazer tratamento. Vem para casa de família. Já não consegue ficar mais tempo no país que o acolheu. Para trás uma vida de trabalho. E umas mãos vazias. Compensava com palavras, que lhe saiam com facilidade, com desenvoltura até, o que não conseguira alcançar. Falou de tudo, do meteorito que caiu não sei onde, da história da Venezuela, do tempo, das mudanças climáticas, de política, claro, de cá e de lá, até dos tipos de peixe que se lembrava perfeitamente do tempo em que, em Câmara de Lobos, ajudava nas lides do mar e que eu desconhecia por completo. “Então, um jornalista não sabe estas coisas?”. Não sabemos tantas coisas, é verdade. Não lhe faltavam temas de conversa. Com muitas perguntas sobre as novas ligações rodoviárias que ouvira falar e desejava conhecer, mas nunca teve oportunidade. Mais de oito horas de conversa. Definitivamente precisava de silêncio. Até para interiorizar o que ouvira, vira, registara. Arrumar ideias. É um imperativo de consciência contar estas experiências, o vivido e o partilhado, especialmente com a comunidade madeirense que continua a abraçar quem chega e a mandar abraços a quem não está. Para todos. “Não se esqueçam de nós!”. Gente que vive e, em muitos casos, sobrevive. Com dificuldades, muita imaginação e sentido do desenrasque que nunca perdeu, agora com o engenho e arte ainda mais aguçados pelas muitas carências. E, com emoção, pedem para agradecer quem me enviou ouvi-los. Trago relatos, dramas, vivências e apelos. Muitos apelos. É urgente traduzi-los em palavras, de preferência fluente como o António, que veio para a Madeira fazer tratamento. É o que vai acontecer nas próximas edições do DIÁRIO.