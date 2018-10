A contribuição da República para as despesas de construção e equipamentos do novo hospital da Madeira tem vindo a diminuir. Dos 50% prometidos por António Costa, o PSD teme que o apoio baixe até menos de 13%. Uma “quebra de palavra” que não vai impedir a abertura do concurso internacional, ainda este ano.

“Se for necessário avançar, a Região avançará, porque primeiro estão os madeirenses”,...