Hóspedes doam 3.500 euros à Abraço

Rendeu mais de 3.500 euros a favor da Associação Abraço a campanha ‘um euro por ‘check out’’ levada a cabo nos últimos nove meses pelo Galo Resort.

A iniciativa de cariz solidário foi promovida pelo segundo ano consecutivo nos três hotéis do grupo, entre Junho do ano passado e o passado mês de Fevereiro. Neste período o Galo Resort conseguiu recolher a quantia de 3.538,60 euros, montante que na totalidade foi já entregue à Delegação do Funchal da Associação Abraço.

“Mais uma vez os hóspedes não foram indiferentes a esta causa e contribuíram para a campanha 1 euros por ‘check out’ que revertia na totalidade para a Associação que desenvolve um trabalho meritório com pessoas infectadas pelo VIH/SIDA, ou seja, seropositivos e respectivas famílias”, destacou Catarina Nóbrega, directora de comunicação, marketing e vendas do referido grupo hoteleiro.

“Para o Galo Resort é sempre um motivo de orgulho que os seus hóspedes se sintam envolvidos nas suas causas e que contribuam de forma útil para o destino que visitam”, salientou ainda a responsável.