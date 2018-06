Horários do Funchal fica nas mãos do GR

A gestão da empresa Horários do Funchal vai continuar nas mãos do Governo Regional. O contrato foi ontem aprovado na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, marcada, precisamente, para decidir o futuro da gestão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros no Funchal: “Votamos por unanimidade este contrato interadministrativo entre o Governo Regional (GR) e a Câmara do Funchal (CMF). Recordando: actualmente, os transportes já são competência dos municípios e, neste caso, do Funchal. Mas essa competência vem acompanhada da respectiva dotação financeira que é bastante considerável e que, neste caso, pode atingir 3,5 milhões de euros por ano, cerca de 15 milhões de euros num mandato”, disse ontem Bruno Martins, vereador da CMF.

Já o deputado João Paulo Marques sublinhou que o executivo camarário colocou em causa a sobrevivência da Horários do Funchal: “Porque não quiseram assumir responsabilidades, não querem tomar decisões, não querem governar”. Recorde-se que, com a aprovação do novo regime jurídico do serviço público do transporte de passageiros, os municípios passaram a assumir as competências destes serviços que se desenvolvam na respectiva área geográfica.

Bruno Martins reiterou: “A nossa posição foi sempre a mesma, ou seja: sim, a competência com a respectiva dotação financeira, ou então, como também estava previsto na lei, a delegação de competências para o GR. Enfim, é um assunto que está resolvido e podemos todos regozijar por isso”.