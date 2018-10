Fundado a 8 de Dezembro de 1980, o grupo ‘Os Alvi-negros’ tem como principal objectivo apoiar e ajudar a dinamizar as actividades do clube, sendo uma das suas principais iniciativas a entrega anual de galardões aos elementos que mais se distinguiram ao serviço do clube na época anterior. Ontem, ‘Os Alvi-negros’ distinguiram 46 nacionalistas, as claques ‘Armada Alvi Negra’ e ‘Força Alvi Negra’, e ainda a equipa de veteranos de futebol. fotos aspress