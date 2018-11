Só as vitórias ajudam a recuperar confiança. É com essa ideia que as equipas madeirenses vão entrar em campo, esta tarde, na 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, mesmo sabendo da dificuldade da tarefa. O Marítimo B visita o Penalva do Castelo, equipa que ocupa o terceiro lugar. Já o União tem encontro marcado com o Coimbrões, também fora, tentando assim iniciar a ‘escalada’ na...