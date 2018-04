Hora das decisões na Divisão de Honra

A Divisão de Honra caminha para o final e chega a hora das decisões, tanto na discussão pelo título como na fuga aos lugares de descida. A 20.ª jornada, hoje e amanhã, já pode ajudar a dissipar algumas dúvidas, num campeonato marcado pelo forte equilíbrio no topo, mas também na tentativa de fugir aos últimos lugares da classificação.

Na luta pelo título, Pontassolense e Machico têm travado um interessante duelo e prometem levar esta discussão até ao fim. Esta jornada assume particular importância, já que é antes do jogo entre candidatos. No dia 29 de Abril, Machico recebe o Pontassolense.

Primeiro, ambos os candidatos têm diferentes obstáculos este fim-de-semana. Amanhã, a partir das 16 horas, Machico recebe o Santacruzense e está obrigado a vencer para manter viva a esperança de chegar ao 1.º lugar do campeonato. Uma hora antes, o Pontassolense entra em campo, no Porto Santo, tendo pela frente um jogo exigente.

Machico tem de fazer o seu trabalho, mas também estará atento ao jogo do Porto Santo. É que um deslize do líder poderia colocar Machico numa boa posição para atacar a liderança no jogo do título, no próximo fim-de-semana. Mas o Pontassolense também reconhece a importância do jogo de amanhã, sabendo que um triunfo é praticamente meio caminho andado para assegurar o título. E até pode haver campeão amanhã se o Pontassolense derrotar o Portosantense e Machico perder, em casa, com o Santacruzense.