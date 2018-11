O acórdão do Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira (AFM), em relação ao processo intentado pela Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, por não concordar com a promoção do Canicense à Divisão de Honra, deverá ser publicado durante o dia de hoje.

Será, assim, colocado um ponto final num ‘caso’ que provocou o adiamento dos campeonatos de futebol regional...