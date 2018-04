Honra aos goleadores da I Divisão Regional

Hoje apresentamos a lista dos 15 melhores marcadores da I Divisão Regional de futebol, competição que já chegou ao fim, coroando o Porto da Cruz como campeão da temporada 2017/2018. Mohamed Mousa, jogador da equipa campeã, foi o melhor marcador da competição, com 11 golos, fruto de uma recta final de campeonato na qual apresentou grande eficácia.

Hugo Teles (Andorinha) liderou a lista de melhores marcadores durante boa parte da temporada, mas acabou em segundo, com 10 golos. Com registo igual ao nível de eficácia ficou Leonardo Polga, jogador do Estrela da Calheta.

Diogo Sousa, também do Estrela da Calheta, e Vitor Mendes (Andorinha) fecham o top-5 nos prémios Coca-Cola European Partners - Portugal para os melhores marcadores da I Divisão Regional de futebol.