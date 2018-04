Homicídios macabros julgados no final de Maio

Dois dos homicídios mais sangrentos ocorridos na Madeira, ambos registados no ano passado, começam a ser julgados no próximo mês, na Instância Central da Comarca (Edifício 2000). Ambos os arguidos, Valter Moreno e João Emiliano Martins, encontram-se detidos na cadeia da Cancela.

Para 24 de Maio está marcado o início do julgamento de Valter Moreno, o antigo atleta do Sporting e ‘personal trainer’ acusado do crime de homicídio qualificado e violência doméstica contra a ex-companheira, a subdirectora da Loja do Cidadão Ilídia Macedo. O homicídio ocorreu na madrugada de 15 de Abril de 2017 na casa da vítima, na zona da Ajuda, estando o arguido, de 43 anos, acusado de ter esfaqueado e esventrado a ex-companheira. A vítima tinha apresentado queixa junto da PSP e do Ministério Público pois sentia-se perseguida pelo ex-companheiro. Acabou assassinada duas semanas depois.

O arguido também resistiu aos agentes da polícia no momento em que foi detido. O comunicado da PJ emitido na altura referia que o homem “tentou fugir” e “atacar os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP)” chamados ao local, que o imobilizaram disparando um tiro que o atingiu no joelho.

Acusado de matar pais e irmã

Já para 30 de Maio, às 09h15, está agendado o julgamento de João Emiliano Martins, o homem que é acusado de ter assassinado os pais e a irmã com tiros de espingarda nas respectivas cabeças enquanto as vítimas dormiam em casa, em Santana, a 12 de Agosto do ano passado.

O arguido é um cidadão madeirense de 51 anos que está em prisão preventiva e que é acusado pela prática de “três crimes de homicídio qualificado”.

A informação disponibilizada na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que o homem decidiu matar os familiares “na sequência de frequentes discussões”. A acusação também refere que o arguido “carregou a espingarda do pai e dirigiu-se aos quartos dos familiares, apontando-lhes a arma e disparando-a na direcção da cara, atingindo-os”. A mãe e a irmã tiveram morte imediata. O pai ainda esteve internado no Hospital do Funchal e foi submetido a diversas cirurgias, mas acabaria também por falecer seis dias depois. O Ministério Público concluiu que “as lesões provocadas nas três vítimas foram causa adequada e directa das suas mortes”.

Os pais do arguido, Manuel Martins Júnior (78 anos) e Ana dos Santos (73 anos) eram emigrantes em França e a irmã, Maria Ascensão Martins (52 anos) residia no Algarve. Estavam todos a passar férias na residência que possuíam no sítio das Queimadas e Fontes, em Santana. Os motivos dos crimes parecem prender-se com ressentimentos familiares, já que João Emiliano queixava-se que era prejudicado pela família.

O juiz Filipe Câmara preside ao colectivo que vai julgar este caso. * COM AGÊNCIA LUSA