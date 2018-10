Homicídio de ex-deputado decide-se hoje em Lisboa

O processo do homicídio do ex-deputado do CDS Carlos Morgado será retomado, esta manhã, em Lisboa, com o Supremo Tribunal de Justiça a ser chamado a decidir se o crime mais grave foi cometido apenas pelo arguido Filipe Gil, tal como entendeu o tribunal do Funchal, ou se a sua companheira, Petra Tatiana, também tem culpas, como concluiu o Tribunal da Relação de Lisboa.

Na sessão de...