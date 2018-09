Hoje à tarde cumpre-se a segunda parte da tradicional procissão marítima de Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal, com a ‘devolução’ da santa à capela no cume do Monte Gordo.

Ontem, a tarde de sol e o mar ‘plano’, a emblemática procissão voltou a juntar dezenas de barcos, liderados pelo atuneiro ‘Maria Leontina’, a embarcação sorteada este ano para transportar a imagem. A bordo das...