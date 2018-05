Agilizar registo de navios

Ana Paula Vitorino foi a convidada de honra da ACIF, para a conferência do Dia do Empresário Madeirense, assinalado ontem, no encontro no Centro de Congressos da Madeira. A ministra do Mar do Governo de António Costa trouxe o que aparentou ser boas notícias, mas, lá no meio, uma frase terá sido suficiente para retirar parte do optimismo que poderia suscitar na Região.

A governante, em tom de resposta a várias reivindicações deixadas pela presidente da ACIF e por Miguel Albuquerque, quanto à necessidade de apostar no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), nomeadamente através da desmaterialização de processos, anunciou que vão ser dados passos nesse sentido e que já existe acordo no interior do Governo para que, muito em breve, avancem as medidas legislativas.

Igualmente no caminho que tem vindo a ser reivindicado, Ana Paula Vitorino anunciou que, dentro de “meses e não de anos”, deverá ser aprovada legislação para que os navios de bandeira portuguesa possam ter a bordo polícia armada. Uma medida a pensar, em especial, nas zonas do mundo que vivem conflitos e colocam em causa a segurança de bens e pessoas.

Acresce a tudo isto, que, também neste ano, devem avançar os projectos-piloto Janela Única Logística e o Balcão Único do Mar, em que a governante quer que a Madeira se envolva desde o início. O objectivo geral é evitar deslocações e perdas de tempo desnecessárias.

O problema é que Ana Paula Vitorino disse não fazer distinções entre o Registo da Madeira e o do continente, que tem estado praticamente parado, mas que o Governo da República quer que “floresça”. Este florescimento do registo nacional pode trazer problemas ao da Madeira, por ser uma concorrência interna.

Maior registo europeu

Antes da ministra do Mar, falaram Cristina Pedra e Miguel Albuquerque. Na questão do Registo Internacional de Navios, a presidente da ACIF foi a primeira a relembrar um dos argumentos que vêm a ser esgrimidos, nomeadamente a necessidade de digitalizar todo o processo, algo a que, como referido, a ministra deu resposta favorável.

Depois, coube ao presidente do Governo Regional lembrar o que tem acontecido com o MAR, que é um dos exemplos de que as políticas dos mares com sucesso vêm a acontecer na Região. Já é um dos maiores da Europa, afirmou, com 15 mil toneladas de arqueação bruta, mas o objectivo é ser o maior. Albuquerque disse pretender que o MAR seja visto não como um registo da Madeira, mas de todo o País. Se fosse essa a visão do Governo da República talvez não fizesse sentido querer fazer “florescer” um registo concorrente.

Madeira dá dimensão ao País

Ana Paula Vitorino diz continuar empenhada no objectivo de duplicação da economia do mar e desafia a Madeira a dar o seu contributo para essa meta. A governante reafirmou o que já se sabe: a Madeira é mais do que um território marítimo. Ela dá dimensão ao País, aportando-lhe uma imensidão de território marítimo.

A estimativa da ministra é de que, no futuro, apenas 3% do território português seja ‘terra firme’, sendo a restante parcela coberta pelo oceano, mas nem por isso menos importante.

Presença para ser visto

Como a ACIF deixou claro, mesmo antes da realização do encontro, nunca o Dia do Empresário Madeirense, instituído em 2001, teve tanta adesão, tanto na parte da conferência quanto na do jantar.

De facto, o auditório do Centro de Congressos da Madeira ficou cheio e foi necessário colocar umas cadeiras no topo, par acomodar mais algumas pessoas. Muitas figuras conhecidas dos mundos empresarial e político madeirense e nacional, a que se juntaram figuras de relevo da sociedade civil e militar.

No entanto, muitas das pessoas presentes visaram ver e ser vistas. Talvez por isso, logo no primeiro intervalo para o café, foi possível ver algumas a saírem discretamente, depois de cumprido o objectivo da deslocação.

No entanto, grande parte pareceu mesmo interessada no encontro e no que estava a ser debatido, tendo permanecido todo o tempo no encontro. O tema da conferência foi ‘A economia sem fronteiras’.

Homenageados

O Dia do Empresário Madeirense incluiu, como é habito a homenagem a vários empresários de sucesso da Madeira e a empresas.

O primeiro a ser homenageado foi José Barreto, responsável pela construção do complexo do Casino da madeira e, mais tarde, pela Quinta do Furão, a Estalagem Jardins do Lago e a Quintinha de São João.

O segundo homenageado foi Alberto Caires que, desde 1984, quando criou a primeira loja do Alberto Oculista, já conta com 49 lojas em Portugal e no estrangeiro e com 262 colaboradores.

O terceiro homenageado distinguiu-se me Inglaterra, para onde emigrou em 1995. António Pestana começou por baixo, “nas obras”, e chegou a empresário da construção civil. Hoje tem 70 trabalhadores na sua empresa.

Ao nível das empresas, o Dia do Empresário da ACIF distinguiu três entidades: Belafoto - criada em 1971; Madeira Comercial - constituída em 1975; e Rodoeste, que fez 51 anos a 21 de Abril.