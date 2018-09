O Porto Santo regressa hoje ao passado, recriando num festival a passagem do navegador Cristóvão Colombo pela ilha, um programa que representou este ano um investimento na ordem dos 127 mil euros.

O centro da ilha fica assim transformado numa cidade medieval durante três dias, sendo o ponto alto do programa o simbólico desembarque do navegador e o cortejo histórico, com trajes da...