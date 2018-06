Homem vítima de queda no Funchal sofre corte na cabeça

Um corte no couro cabeludo foi o resultado de uma queda ocorrida na madrugada de ontem, na Travessa da Alegria, no Funchal.

O homem, de 65 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 2h39, que o transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Também durante a madrugada deste domingo, a mesma corporação de bombeiros foi chamada a acudir uma jovem de 16 anos que caiu nas imediações do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A rapariga queixava-se de dores no membro inferior esquerdo e foi igualmente transportada para o hospital. A.F.