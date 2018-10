Um homem com cerca de 50 anos morreu ontem à noite numa oficina localizada junto à Encosta dos Socorridos, no Covão, em Câmara de Lobos. A vítima terá sido encontrada por um colega, por volta das 21 horas, prostrada no chão da casa-de-banho da oficina.

O colega alertou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que se deslocaram ao local juntamente com a Equipa Médica de Intervenção...