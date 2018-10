Homem julgado por tentar matar outro no arraial de São Martinho

Teve início na quinta-feira à tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal, o julgamento de um homem que é acusado de tentar matar outro numa rixa entre grupos de jovens, no decorrer do arraial de São Martinho, na madrugada de 11 de Novembro de 2015.

O arguido, de apelido Sousa, é acusado de ter utilizado um objecto cortante para desferir dois golpes em cada lado do pescoço da vítima...