Homem encontrado sem vida na sua habitação

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado, já sem vida, no interior da sua habitação, no Funchal. O alerta terá sido dado por um colega de trabalho que estranhou a sua ausência.

Segundo foi possível apurar, o senhor, residente na Rua Cidade do Cabo, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, faltou ao trabalho, o que levou os colegas a tentarem o contacto telefónico, mas sempre sem sucesso.

Aí, decidiram dar o alerta às autoridades, uma vez que o homem já se encontrava doente. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses partiram para a casa, tendo esperado pela PSP para proceder à abertura da porta.

Foi aí que encontraram o senhor já sem vida. O delegado de saúde deslocou-se ao local para confirmar o óbito. A.D.F.