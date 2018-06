Homem do BES na Madeira tem os bens congelados

Livre mas com todos os bens que tem em Portugal arrestados e com uma provável acusação por crimes de corrupção e branqueamento a caminho. É esta, em síntese, a situação processual de João Alexandre Silva, o antigo director do BES na Madeira e braço direito de Ricardo Salgado nos negócios do grupo Espírito Santo com o governo e as empresas públicas da Venezuela. Alegadamente foi ele quem, entre 2008 e 2013, geriu o esquema de pagamento de ‘luvas’ aos responsáveis públicos daquele país.

Nas últimas semanas, o gestor bancário madeirense de 57 anos recebeu duas notícias do tribunal, uma boa e outra má. A 17 de Maio, viu o juiz de instrução criminal Carlos Alexandre aceitar a proposta do Ministério Público para aligeirar as medidas de coacção e permitir que aguarde a investigação e o eventual julgamento em liberdade, depois de estar quase um ano em prisão domiciliária. A má notícia recebeu-a a 20 de Março, quando o Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou um recurso para levantar o arresto sobre um vasto património imobiliário detido pelo ex-director do BES e pela ex-mulher.

Na origem do recurso está precisamente o facto da justiça ter apreendido preventivamente os bens que ficaram no nome da sua ex-mulher após o divórcio do casal, em Dezembro de 2014. O matrimónio durou 33 anos e foi dissolvido dois meses depois das primeiras buscas relacionadas com a investigação ao BES. No acordo de partilha de bens, João Alexandre só ficou com cinco pequenos terrenos agrícolas no Arco de São Jorge, com valor de 450 euros. Já a esposa ficou com bens no valor patrimonial de quase um milhão de euros: dois apartamentos de luxo no ‘Espaço Amoreiras’ (Lisboa), onde outros ex-quadros do BES, como Ricardo Salgado, detêm fracções; uma quinta na zona alta de S. Gonçalo; uma fracção no Aparthotel Luamar e um terreno no sítio das Pedras Pretas, ambos no Porto Santo; e um lugar de estacionamento num edifício junto ao Jardim Municipal do Funchal. Omissos na partilha estão os bens e contas bancárias que João Alexandre detém fora de Portugal, como um apartamento de luxo no Dubai.

O Ministério Público calculou que João Alexandre ganhou pelo menos 3,3 milhões de euros com os crimes financeiros e pediu o arresto de todos os bens, incluindo os da ex-mulher. O juiz Carlos Alexandre aceitou tal pretensão. O objectivo era acautelar bens que futuramente podem servir de garantia de pagamento de indemnizações ao Estado ou aos lesados pelo BES. Entendeu-se, aliás, que o divórcio do casal e a subsequente partilha desequilibrada de bens, pouco após o início das buscas, acentuavam o risco de dissipação do património.

A ex-mulher achou que o arresto não tinha “a mínima consistência” e recorreu ao Tribunal da Relação para o levantar. Alegou que não era arguida no processo pelo que os seus bens não tinham de estar ‘congelados’ e que era “abusiva” a associação feita entre o divórcio e o início das investigações. Negou o desequilíbrio na repartição de bens e lembrou que juntamente com os imóveis ‘herdou’ 471 mil euros em dívidas contraídas pelo casal no BES.

No acórdão de 20 de Março, o Tribunal da Relação considera o recurso improcedente e mantém o arresto de bens. Os juízes conselheiros descrevem que a ex-mulher continua a ser a representante fiscal de João Alexandre. E explicam que há escutas telefónicas que “depõem no sentido de continuarem ambos a residir em economia comum, permitindo concluir pela forte probabilidade de os bens transferidos” para a ex-mulher continuarem ao dispor do arguido. O facto do gestor estar indiciado por crimes graves “é um forte incentivo” a que queira fazer desaparecer tal património. Os magistrados acham bem que os bens sejam acautelados porque “a comunidade, principalmente em relação à criminalidade económica, reclama uma efectiva afirmação do Estado de Direito, o que só acontece se no final do processo se puder reclamar que ‘o crime não compensa’”.