Passava pouco das 7 horas da manhã de ontem quando os Bombeiros Voluntários de Santana foram alertados para socorrer um homem vítima de queda no Faial. O homem caiu junto a uma mercearia e bateu com a cabeça no chão tendo, em consequência, sofrido um corte no couro cabeludo.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Machico. Após uma avaliação médica, foi decidido que teria de ser encaminhada para o Hospital Central do Funchal. A.F.