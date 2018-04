Homem caiu de três metros para dentro de uma ribeira

Um homem com cerca de 50 anos sofreu uma queda de uma altura aproximada a três metros, para dentro de uma ribeira, no Porto Santo.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas de ontem, no sítio do Tanque, tendo a vítima sido socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

O indivíduo estava consciente e orientado mas apresentava suspeita de fractura na coluna. Foi imobilizado em plano duro e transportado de ambulância para o Centro de Saúde da Ilha Dourada, onde ficou em observação.

Após uma avaliação médica, foi decidido que seria transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram novamente alertados para fazer o transporte da vítima até ao aeroporto local, tendo o homem viajado para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C-295.

No Aeroporto Internacional da Madeira estava já uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz que assegurou o transporte da vítima para o Hospital Central do Funchal. A.F.