Homem assaltado quando registava ‘Placard’

Um homem foi assaltado ao início da tarde do passado sábado, quando se preparava para registar o ‘Placard’, numa tabacaria situada na Estrada do Garajau, no Caniço.

Segundo o DIÁRIO apurou junto do lesado, o suposto ladrão também estava na fila para fazer uma aposta, mas viu na sua carteira uma forma mais fácil e menos morosa de ganhar algum dinheiro.

Depois de retirar o boletim para registar o jogo, pousou a carteira no balcão, tendo a mesma desaparecido numa “fracção de segundos”.

O assaltante, um homem “bem-parecido na casa dos 40 anos” aproveitou um momento de distracção e agarrou na carteira, saindo “sorrateiramente” sem que ninguém tivesse dado por isso. A vítima diz só se ter apercebido do assalto quando ia efectuar o pagamento, tendo nesse momento alertado o funcionário da tabacaria para o furto da carteira que, apesar de ter apenas três euros em dinheiro, continha todos os seus documentos pessoais.

A Polícia de Segurança Pública da Esquadra de Santa Cruz também foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. Os agentes policiais estiveram a recolher elementos para a investigação criminal e terão também procurado visionar as imagens do circuito interno de videovigilância, de modo a recolher pistas que permitam identificar a autoria do crime.

Segundo o lesado, “tratava-se de um indivíduo bem-apresentado, com fato de treino de marca”. “Em momento alguém questionou as suas intenções”, admitiu.